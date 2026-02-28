Olympiasiegerin Daniela Maier: Kristall nach Gold? Schwarzwald-Star setzt auf Weltcup, nicht auf „Let’s Dance“

Nach Olympia-Gold ist vor der „großen Kugel“? Daniela Maier hat noch lange nicht genug, das große Ziel ist nun der Gesamtweltcup. Die RTL-Show „Let’s Dance“ muss warten.
Mittwochnachmittag, wir erreichen die 29-jährige Furtwangerin im serbischen Kopaonik. Dort, rund 250 Kilometer südlich von Belgrad, hat die Skicrosserin des SC Urach gerade die Videoanalyse der ersten Qualifikation abgeschlossen. „Ich habe mich beim Start etwas verzettelt, aber die Strecke ist echt cool“, gefallen der WM-Dritten vor allem die vielen und hohen Sprünge.