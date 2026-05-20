Olympiasiegerin Daniela Maier: Große Weltcup-Enttäuschung nach Sportstudio, Traumurlaub und Furtwangen

89 Tage sind seit dem Moment für die Ewigkeit vergangen. Am 20. Februar bestieg Skicrosserin Daniela Maier den Olymp, holte Gold. Rund 9000 Kilometer entfernt reizen andere Berge.
Der Alltag hat die Schwarzwälderin wieder. „Heute standen in München die üblichen Leistungstests an. Es ging dabei darum, die Ausgangswerte für die kommenden Wochen zu bestimmen“, hat die Skicrosserin des SC Urach schon den Winter im Blick, bei dem die 30-jährige Furtwangerin gerne zum ersten Mal den Gesamtweltcup für sich entscheiden würde.