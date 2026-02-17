Olympiasieger aus Horb: Michael Jung trauert um Erfolgspferd Sam

1 Michael Jung auf Sam bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Foto: PA/dpa/Gentsch Das Tier war für Michael Jung nicht nur ein sportlicher Erfolgsgarant, sondern auch ein Freund. Entsprechend emotional fällt der Abschied aus.







Vielseitigkeitsreiter Michael Jung trauert um sein früheres Erfolgspferd Sam. „Heute Abend habe ich meinen besten Freund Sam verloren“, schrieb der viermalige Olympiasieger am Montag auf Instagram: „Wir haben jeden Meilenstein Seite an Seite erreicht, und jahrelang fand ich das tägliche Glück, dich auf dem Feld grasen zu sehen. Danke für 20 gemeinsame Jahre. Wir alle werden dich sehr vermissen. Ruhe in Frieden, mein Freund.“