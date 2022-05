2 Auktionsspitze Ginster wechselt in olympische Hände: Für 25.000 Euro erhielt Joachim Jung (Horb) den Zuschlag. Foto: Stephan Kube

Ist "Ginster" mal ein Olympia-Pferd? Der dreimalige Olympiasieger in der Vielseitigkeit, Michael Jung aus Horb, hat zumindest bei der Auktion am 1. Mai in Marbach zugeschlagen und damit für den Spitzenpreis gesorgt.















Marbach/Horb - "Das hat gut gepasst", übermittelte Vater Joachim Jung telefonisch aus den USA, "eine gute Stunde vor seinem Start mit fischerChipmunk im Fünf-Sterne-Cross in Kentucky hat Michi online auf Ginster mitgeboten und den Zuschlag für diese Nachwuchshoffnung erhalten."

"Ginster" ist Nachkomme von "Icare d’Olympe AA"

Die Freude im Haupt- und Landgestüt Marbach und bei Züchter Erik Schröter aus Winnenden war doppelt groß, denn der Zuschlag bei 25.000 Euro für Michael Jung war zugleich auch der Spitzenpreis der Auktion. "Ginster ist ein vierjähriger Trakehner Wallach, Nachkomme des Marbacher Veredlerhengstes Icare d’Olympe AA, der selber international erfolgreich war in großen Vielseitigkeitsprüfungen", sagte Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck, "Ginster ist in Marbach zur Welt gekommen, hat die gesunde Gruppenaufzucht auf unseren Vorwerken genossen und ist über den letzten Winter hier in Marbach angeritten worden."

Marbacher Gestütsauktion läuft online ab

Zum zweiten Mal hat die Marbacher Gestütsauktion online stattgefunden. Mit dem Ergebnis sind Landoberstallmeisterin von Velsen-Zerweck und Auktionsleiter Rolf Eberhardt rundum zufrieden: "Schon im Vorfeld war das Interesse groß, es waren zahlreiche Kunden bei den Vorstellungen der Pferde und zum Probereiten der Pferde in Marbach." Über 370 Interessenten waren registriert, 58 Bieter gaben insgesamt 210 Gebote auf die 14 im Angebot stehenden Pferde ab, darunter auch Bieter aus Frankreich, Polen und der Schweiz. Die Netto-Verkaufspreise der drei- bis sechsjährigen Pferde lagen zwischen 8.750 und 25.000 Euro, zwei Pferde erhielten während der Auktion kein Gebot, ein Pferd wurde ins Ausland verkauft. Der Netto-Durchschnittspreis der Pferde betrug 16.167 Euro, der höchste bisher erreichte Durchschnittspreis einer Marbacher Gestütsauktion.

Landoberstallmeisterin: "Qualität der Pferde gut"

Von Velsen-Zerweck zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Das Interesse war der guten Qualität der Pferde entsprechend hoch. Über den gesteigerten Durchschnittspreis freuen wir uns natürlich, insbesondere, weil er nicht durch einen besonders hohen Spitzenpreis zustande kommt, sondern alle Pferde solide, ihrem Wert entsprechende Preise erzielt haben und in gute, fördernde Hände gelangt sind. Wir danken allen Interessenten und Käufern für ihr Vertrauen und wünschen Freude und Erfolg mit ihren Pferden."

Übrigens: Das Turnier in Lexington (Kentucky) lief für Michael Jung überaus erfolgreich ab. Er siegte dort zum insgesamt vierten Mal. Der Horber "Goldjunge" blickt nach dem Tokio-Frust wieder optimistisch in die Zukunft: Großes Ziel in diesem Jahr ist die Weltmeisterschaft Mitte September in Pratoni del Vivaro (Italien).