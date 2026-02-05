Olympiaerfolg aus Schonach: Der Goldlauf des Georg Hettich

Im Februar vor 20 Jahren holte sich der Schonacher Georg Hettich bei den Olympischen Winterspielen in Turin drei Medaillen. Sein Erfolg ist auch heute noch unvergessen.
Dieser Erfolg war nicht nur die Krönung der Karriere des mittlerweile 47-jährigen Wintersportlers aus Schonach. Mit ihm fieberten die Eltern Hedwig und Lothar, die Geschwister und seine Fans und Freunde des Skiteams Schonach-Rorhardsberg den Medaillen entgegen. Dreimal stand Georg Hettich im Verlauf dieser Olympischen Winterspiele auf dem Treppchen.