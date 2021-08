Familie trifft es doppelt hart Neues zur Zerstörungsfahrt des Baggerfahrers in Blumberg

Es ist ein Schock: Anna Müller, 37 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, hatte erst am 24. Mai bei einem Brand in der Innenstadt des südbadischen Blumberg ihr Haus verloren. Doch auch dem neuen Gebäude, in dem sie eine Wohnung beziehen möchte, ist nun ein Unglück widerfahren: Ein frustrierter Bauunternehmer verwüstete den Neubau direkt nach der Fertigstellung. Mit einem 25 Tonnen schweren Bagger schlug er fast sämtliche Balkone ab und beschädigte die Fassade.