Olympische Winterspiele: Die schönsten Bilder der Eröffnungsfeier

Zwei olympische Feuer, ein Spektakel in bunten Farben und Stars wie Mariah Carey: Wir haben die schönsten Bilder der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele.
Olympia als ganz große Oper: Mit einem Riesenspektakel in buntesten Farben haben in Mailand die 25. Olympischen Winterspiele begonnen. Vor 67.000 Zuschauern liefen Athletinnen und Athleten aus 92 Teilnehmernationen ins legendäre Fußballstadion San Siro ein. Parallel dazu wurde an gleich drei weiteren Orten gefeiert - im 400 Kilometer entfernten Cortina d’Ampezzo, der zweiten Gastgeberstadt, in Predazzo und in Livigno. Damit kehren die Winterspiele nach einer Pause von 20 Jahren wieder zurück in die Alpen.