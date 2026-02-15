Olympia Snowboardcross: Lörracher schon jetzt Weltklasse

Mit Platz sieben im Team-Mixed-Wettbewerb und hoch erhobenen Hauptes hat sich der Lörracher Leon Ulbricht am Sonntag sportlich von den Olympischen Winterspielen verabschiedet.
Kam das unfreiwillige Aus für Ulbricht (SC Rötteln) im Einzel-Wettbewerb bereits im Viertelfinale, erreichte er mit seiner Partnerin Jana Fischer (26) im Mixed-Wettbewerb das Halbfinale. Dort verpassten die Deutschen jedoch hauchdünn den Einzug ins große Finale. Im Rennen um die Plätze fünf bis acht beendete das Duo von Snowboardteam Germany das kleine Finale auf Platz drei und wurde in der Endabrechnung Siebter.