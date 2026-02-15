Olympia Snowboardcross: Lörracher schon jetzt Weltklasse

Mit Platz sieben im Team-Mixed-Wettbewerb und hoch erhobenen Hauptes hat sich der Lörracher Leon Ulbricht am Sonntag sportlich von den Olympischen Winterspielen verabschiedet.

Kam das unfreiwillige Aus für Ulbricht (SC Rötteln) im Einzel-Wettbewerb bereits im Viertelfinale, erreichte er mit seiner Partnerin Jana Fischer (26) im Mixed-Wettbewerb das Halbfinale. Dort verpassten die Deutschen jedoch hauchdünn den Einzug ins große Finale. Im Rennen um die Plätze fünf bis acht beendete das Duo von Snowboardteam Germany das kleine Finale auf Platz drei und wurde in der Endabrechnung Siebter.

Leon Ulbricht hatte noch etwas vor. Der 21-Jährige präsentiert sich mit Wut im Bauch. Nach dem Crash im Einzel am Donnerstag wollte der Lörracher zeigen, wie schnell er auf der olympischen Strecke von Livigno sein kann. Und genau das gelang ihm: Sieg im Viertel-, Halb- und kleinen Finale. Er übergibt jeweils mit Vorsprung an seine Teamkollegin Jana Fischer.

Ebenfalls schnell - wenn auch mit kleinen Fehlern am Start - präsentiert sich die 26-Jährige. Ihr wird das Duell mit den beiden Medaillengewinnerinnen von Freitag im Einzelrennen, Michela Moioli (ITA, Bronze) und Josie Baff (AUS, Gold), zum Verhängnis. Für zwei der schnellsten Damen im Feld reicht der Vorsprung, den Ulbricht ihr mitgibt nicht aus. Sie fährt, wenn auch knapp, als Dritte über die Ziellinie. Damit scheidet Team D in Runde zwei aus.

„Wir hatten heute Extra-Motivation an Board. Das hat uns voll gepusht. Beide hatten wir uns im Einzel noch ein bisschen mehr erhofft. Mit der Leistung heute kann ich sehr gut mit meinen ersten Olympischen Spielen abschließen.“

Unter dem Strich war es ein lachendes und weinendes Auge aus deutscher Sicht. Während der 21-jährige Lörracher Olympia-Rookie die Snowboard-Welt bei Traumwetter begeisterte, gelang es Fischer (SC Löffingen) nicht ganz, das Niveau der Topfahrerinnen zu erreichen.

Leon Ulbricht gewann seine drei Läufe auf beeindruckende Art und Weise und gab seiner Teampartnerin jeweils einen Vorsprung auf den Weg. Im Viertelfinale hielt Ulbricht die Konkurrenz mit Jonas Chollet (Frankreich), Adam Lambert (Australien) und Radek Houser (Tschechien) auf Distanz und siegte vor dem Franzosen. Auch im Halbfinale fuhr das Vereinsmitglied des SC Rötteln nach dem Schlusssprung noch am Franzosen Aidan Chollet vorbei. Schließlich demonstrierte Lörrachs Snowboard-Ass seine großartige Form auch im kleinen Finale, wo er seinen Lauf wieder gewann. Fischer konnte anschließend den Vorsprung nicht halten und fuhr in ihrem Run als Dritte ins Ziel. Unter dem Strich bedeutete das Rang sieben für das deutsche Team.

Und am ZDF-Mikrofon lobte Jana Fischer ihren Team-Kollegen überschwänglich: „Leon ist im Mixed-Wettbewerb so herausragend gefahren. Da konnte ich nicht mithalten. Er hätte auch im Einzel eine Medaille verdient.“