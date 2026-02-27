Olympia Snowboardcross: Lörracher ist seinen Trainern dankbar

Ein Lörracher sorgt bei Olympia für Furore. Leon Ulbricht ist in der Sportszene nun nicht mehr nur ein Athlet – er ist zum Gesicht des deutschen Snowboardcross geworden.

Seit einer Woche sind die Olympischen Spiele in Milano Cortina Geschichte. Die Abschlussfeier verpasste der 21-jährige Blondschopf. Er nutzte die Pause bis zum nächsten Weltcuptermin in der Türkei zu einem Abstecher in die Heimat, wollte mit seiner Familie in Lörrach-Stetten die tollen Olympia-Auftritte mit seinen Eltern, Geschwistern und Großeltern sacken lassen.

Und ganz wichtig: Der neue Ruhm ist Leon Ulbricht nicht zu Kopf gestiegen: „Klar, ich bin jung und muss noch eine Menge lernen. Aber ich bin stolz auf das Geleistete, auch wenn es nicht bis ins Finale gereicht hat. Ich habe gesehen, dass ich mit den anderen Jungs mithalten kann. Das macht mir Mut für die Zukunft. Ich greife weiter an, habe bei jedem Heat immer das Maximum im Kopf.“

Ulbricht kann ganz vorne mitmischen

Sportlich ist Ulbricht also mit sich im Reinen: „Im Team-Event konnte ich noch einmal zeigen, was ich kann und was möglich gewesen wäre. Ich habe alle drei Läufe gewonnen. Und ich bin den Trainern dankbar, dass sie mich eingesetzt haben, obwohl ich im Einzelwettbewerb durch einen Crash im Viertelfinale als Letzter ins Ziel gekommen bin.“

Patrick Scheuermann (links) und Sohn Moritz (rechts) freuen sich über die Olympia-Erfolge von Leo Ulbricht. Foto: Uli Nodler

Leon Ulbricht hat mit seinem starken Olympia-Auftritt gezeigt, dass er nicht nur „mitfahren“, sondern ganz vorne mitmischen kann. Und im Snowboardcross entscheiden oft Kleinigkeiten – Start, Linienwahl, Timing im Verkehr. Das sind Dinge, die mit Erfahrung noch besser werden. Snowboardcross steht oft nicht im ganz großen medialen Rampenlicht. Wenn Ulbricht bei Olympia abliefert, rückt er die Sportart ins Zentrum. Das sorgt für Aufmerksamkeit, bessere Förderperspektiven und Rückenwind für das gesamte Team – vom Nachwuchs bis zu den Trainern.

Lörracher Unternehmer fördert Shooting-Star

Gerade für junge Wintersportler ist so ein Auftritt Gold wert. Ein deutscher Fahrer, der bei Olympia mutig fährt, enge Heats gewinnt und Nervenstärke zeigt – das inspiriert. Kinder sehen: Das ist möglich. Und genau da beginnt Nachwuchsförderung.

Olympia ist die größte Bühne. Wer dort überzeugt, wird interessant – für Sponsoren, Medien und Förderer. Das kommt nicht nur Ulbricht persönlich zugute, sondern stärkt strukturell das ganze Team Germany im Wintersport.

Ein Unternehmer aus der Großen Kreisstadt war ganz begeistert von diesem unbekümmerten jungen Lörracher, der bei Olympia die Snowboardcrosser-Szene ein bisschen aus den Angeln gehoben hat. Patrick Scheuermann hat in seinem Leben viel erreicht. Als bekennender Sportfan machte er es deshalb zu seinem Credo, dem Sport in der Region im Allgemeinen und den Talenten im Besonderen etwas zurückzugeben. „Ich habe bei Olympia alle Rennen von Leon am Fernseher verfolgt und war absolut begeistert. Deshalb werde ich von nun an diesen großartigen Snowboardcrosser als Förderer auf seinem weiteren sportlichen Weg begleiten“, klopfte Scheuermann seinem neuen Sponsor-Zögling verbal auf die Schulter.

Türkei die nächste Station im Weltcup

Für Scheuermann ist die Unterstützung viel mehr als nur eine Überweisung. Es ist ein echtes Statement: Ich glaube an euch. So hat er sich auch einen Namen gemacht als Patron des großen internationalen Jugendturniers mit dem FV Lörrach-Brombach als Veranstalter. Zudem unterstützt er als Gönner unter anderem die erfolgreiche Ringerin Elena Brugger und die Tischtennis-Bundesliga-Damenmannschaft des ESV Weil.

Für Leon Ulbricht geht es am Wochenende, 7./8. März, bereits im Weltcup weiter. Mit dem Team Germany macht er sich am Dienstag nächster Woche auf in die Türkei, wo dann zwei Rennen in Erzurum stattfinden. Und wieder eine Woche später ist der Weltcup-Zirkus im Montafon (Österreich) zu Gast.