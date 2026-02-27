Olympia Snowboardcross: Lörracher ist seinen Trainern dankbar

Ein Lörracher sorgt bei Olympia für Furore. Leon Ulbricht ist in der Sportszene nun nicht mehr nur ein Athlet – er ist zum Gesicht des deutschen Snowboardcross geworden.
Seit einer Woche sind die Olympischen Spiele in Milano Cortina Geschichte. Die Abschlussfeier verpasste der 21-jährige Blondschopf. Er nutzte die Pause bis zum nächsten Weltcuptermin in der Türkei zu einem Abstecher in die Heimat, wollte mit seiner Familie in Lörrach-Stetten die tollen Olympia-Auftritte mit seinen Eltern, Geschwistern und Großeltern sacken lassen.