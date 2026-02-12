Für den Lörracher Leon Ulbricht endet sein Traum von einer Olympia-Medaille im Viertelfinale des Snowboardcross-Wettbewerbs nach einem Crash mit seinem Team-Kollegen Martin Nörl.
Leon Ulbricht hatte im Vorfeld nicht zu viel versprochen. Seine Leistungen am Renntag waren in der Qualifikation und im Achtelfinale außergewöhnlich. Doch dann machte ausgerechnet sein Team-Kollege und ehemalige Gesamt-Weltcupsieger Martin Nörl im Viertelfinale dem aufgehenden Stern am Snowboardcross-Himmel einen Strich durch die Rechnung, ließ Ulbrichts Medaillen-Hoffnungen platzen.