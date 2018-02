Olympia Schnellschuss: Jagd auf Medaillen eröffnet

Drei Themen, drei Minuten lautet die Devise. Diesesmal haben wir uns dem Thema Olympia in Pyeongchang gewidmet.

Der Countdown läuft für die Olympischen Winterspiele in Südkorea. In wenigen Tagen geht es los. In 102 Wettbewerben geht es in 15 Sportarten um die heiß begehrten Medaillen.

Schwabo-Sportchef Peter Hettich schätzt für uns die Chancen der neun Schwarzwälder Wintersportler ein und verrät, dass er persönlich ein Freund der Nordischen Kombination ist.