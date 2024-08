Olympia-Ringerin aus Sulgen: Sandra Paruszewskis Bronze-Traum ist geplatzt

1 Nichts zu holen gab es für Sandra Paruszewski. Foto: ARD

Nach dem Jubel über den Einzug in die Hoffnungsrunde folgte für Sandra Paruszewski die Ernüchterung.









Link kopiert



Die Ringerin des AV Sulgen traf in Paris auf die Brasilianerin Giullia Penalber. Gegen Penalber, die Paruszewski zuletzt mehrfach bezwungen hat, kassierte die 30-Jährige schon relativ früh eine Strafe wegen Passivität. Der Kampf verlief vor der Pause aber relativ ausgeglichen. Anschließend ließ sich die Sulgenerin aber von einem Angriff der Brasilianerin überraschen und konnte nur mit Müh und Not eine Schulter-Niederlage verhindern. Penalber lag nun aber dennoch klar in Führung. Und ließ sich die Führung auch nicht mehr nehmen.