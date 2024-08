So groß war der Jubel für Sandra Paruszewski

Olympia-Party in Sulgen

1 Zum ersten Public-Viewing hatte der AV Sulgen ins Hartplatz-Café des SV Sulgen eingeladen. Dort wurde der Olympia-Achtelfinal-Kampf von Ringerin Sandra Paruszewski gegen Anastasia Nichita (Moldau) am Bildschirm verfolgt. Foto: asfd

Ihren Auftaktkampf hat die Sulgener Olympia-Ringerin Sandra Paruszewski mit 0:9 Punkten verloren – und doch gab es Grund zum Jubeln.









Da ihre Bezwingerin das Halbfinale am Abend gewonnen hat, kann sie am Freitag in der Hoffnungsrunde nochmals angreifen.