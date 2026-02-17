Olympia: Nach Silbertränen will Nolte Gold im Zweierbob

Vier Hundertstel fehlten zum Gold – jetzt setzt Nolte im Zweierbob alles auf Sieg. Wie Freundschaft und Teamgeist sie nach dem Silber-Drama antreiben.
Cortina d'Ampezzo - Nach dem Millimeter-Krimi ohne Happy End im Monobob will sich Laura Nolte nun im Zweierbob ihr zweites Olympia-Gold holen. Mit ihrer Anschieberin Deborah Levi, mit der sie bereits vor vier Jahren in Peking Olympiasiegerin wurde, ist sie die Topfavoritin. "Debbie hat mir gesagt, dass sie superstolz auf mich ist und wir das Ding jetzt im Zweier rocken. Das gibt mir ein Supergefühl", sagte Nolte einen Tag nach Silber bei einer Pressekonferenz.