Statistik der Uniklinik Tübingen Wie aussagekräftig ist Hospitalisierungsinzidenz?

Wie aussagekräftig ist die Hospitalisierungsinzidenz in der Omikron-Wellte noch? Aktuelle Patientenzahlen an der Uniklinik Tübingen zeigen, dass weniger Patienten als bislang angenommen aufgrund einer Covid-Erkrankung in die Klinik eingewiesen werden.