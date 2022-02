1 Die Objekte der Begierde: Die Medaillen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Foto: Beijing 2022 via XinHua/dpa

Witziges, Abseitiges, Interessantes – die Olympischen Spiele 2022 in Peking bieten nicht nur viel Sport, sondern auch viele Themen neben den Wettkampfstätten. Wir beleuchten sie.















Die Spiele haben noch gar nicht begonnen, da steht schon fest, wie es ausgeht. Norwegen wird am Ende ganz vorn im Medaillenspiegel landen: 21 Goldmedaillen sind zu viel für die anderen Nationen, dazu 13-mal Silber und 10-mal Bronze. Glückwunsch!

Elf Triumphe

Was der deutschen Delegation gefallen wird: Zwar werden mit 30 Medaillen eine weniger Schwarz-Rot-Gold eingefärbt als vor vier Jahren, aber die Erfolge von Francesco Friedrich und Laura Nolte im Bob, von Johannes Ludwig, Julia Taubitz, Toni Eggert/Sascha Benecken im Rodeln, dazu die Triumphe von Skispringer Karl Geiger und der Kombinierer Vinzenz Geiger und Eric Frenzel sorgen für elfmal Gold (bei elf Silber- und acht Bronzeplaketten) und Platz 2 im Medaillenspiegel vor dem "ROC" genannten Russland.

Daten lügen nicht!

Woher ich das alles weiß? Das Datenanalyseunternehmen gracenote hat seine Computer mit sämtlichen Sportergebnissen seit den Spielen 2018 gefüttert und alle Entscheidungen durchspielen lassen. Et voilà: Die Nullen und Einsen der gracenote-Algorithmen spülten das deutsche Team bis fast an die Spitze. Keinen Top-Ten-Platz haben die gnadenlosen Datenrechner dagegen für "das neue Wintersport-Land" China vorgesehen. Lassen wir uns also von den Corona-Turbulenzen nicht ins Boxhorn jagen: Platz zwei gehört uns! Daten lügen nicht!