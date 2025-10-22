Olympia ist der Traum: Belkijan Kaleshiq aus Allmannsweier boxt sich immer weiter nach oben

Der Boxer Belkijan Kaleshiq aus Allmannsweier hat in seinem Sport schon viel erreicht – und noch viel mehr vor. Die Olympischen Spiele sollen es sein.
Er wirkt in der Halle des Jiu Jitsu und Judo-Clubs Neuried noch etwas schüchtern. Pressetermine sind für Belkijan Kaleshiq mit seinen 16 Jahren noch kein Alltag. Doch von dem ruhigen jungen Mann neben dem Boxring sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn wenn Kaleshiq in den Ring steigt, ist alle Zurückhaltung dahin. Dann lässt der junge Boxer aus Allmannsweier Taten sprechen – und das mit durchschlagendem Erfolg.