Mit Poncho und Fischerhut zum Medaillenglück? Das deutsche Team reagiert auf Kritik an seinen Olympia-Outfits mit einer schrägen Aktion.

Das deutsche Olympia-Team nimmt den Spott über seine Outfits bei der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit Humor. In Anspielung auf die ausgefallene Garderobe mit Fischerhut und einem Poncho in Übergröße schrieb die deutsche Auswahl bei Instagram zu einem Bild vom Einlauf bei der Nationenparade in der Mode-Metropole Mailand: „Ab jetzt angeln wir uns die Medaillen!“

Auch bei der Parade im zweiten offiziellen Gastgeber-Ort Cortina d’Ampezzo erlaubten sich die deutschen Sportler einen kleinen Scherz. Bobfahrer Joshua Tasche warf sich plötzlich vor seinen Teamkollegen auf den Boden und wand sich wie ein zappelnder Fisch am Haken. Bobpilot Adam Ammour schrieb zu einem Video der Szene: „Das deutsche Angelteam ist bereit für Olympia.“

Im Fernsehbild war die Aktion allerdings nicht besonders gut zu erkennen, wie Skeletonpilot Axel Jungk einräumte: „Ist glaub ich ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir davorstanden.“

Modeschöpfer Glööckler lästert über Outfits

Team-Ausrüster Adidas hatte sich das Outfit ausgedacht und damit schon vor der Auftakt-Zeremonie für Diskussionen gesorgt. „Die Farbe schwarz dominiert, geschwungene Linien in rot und gelb sollen die tanzende Bewegung von Flammen nachahmen, die das Feuer symbolisieren“, das in allen Athleten und Athletinnen brenne, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit.

Modeschöpfer Harald Glööckler meinte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur: „Was einem hier geboten wird, ist weder innovativ noch erfrischend neu - geschweige denn ansprechend.“ Dagegen lobten die Teamführung und eine Reihe der Sportlerinnen und Sportler die Olympia-Kleidung.