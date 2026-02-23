Politik und Sport möchten die Olympischen Spiele endlich wieder nach Deutschland holen. Der ehemalige Kulttrainer Jürgen Klopp nennt eine Bewerbung «ein positives Ziel» - und bietet seine Hilfe an.
Frankfurt/Main - Jürgen Klopp wünscht sich Olympische Spiele in Deutschland und will sich dafür auch persönlich ins Zeug legen. "Ich weiß nicht, ob man mich als Olympia-Botschafter braucht. Aber was auch immer ich tun könnte, damit Deutschland die Olympischen Spiele bekommt, wäre ich bereit zu machen", sagte der ehemalige Kulttrainer und jetzige globale Fußball-Chef von Red Bull beim "Ball des Sports".