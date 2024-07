Olympia: DFB-Frauen haben keine Lust auf Rechenspiele

1 Bundestrainer Horst Hrubesch fordert einen Sieg im letzten Gruppenspiel. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Bloß kein Vorrunden-Aus wie bei der WM in Australien: Die Fußball-Frauen können vor dem Spiel gegen Sambia theoretisch noch jeden Platz in der Olympia-Gruppe belegen.









Saint-Étienne - Die deutschen Fußballerinnen und Horst Hrubesch wollen sich vor dem Vorrundenabschluss gegen Sambia bei Olympia nicht groß mit Rechenspielen herumschlagen. "Mir ist egal, ob ich Dritter werde oder Erster oder Zweiter - ich will ins Viertelfinale. Und alles andere interessiert mich eigentlich nicht", sagte der Bundestrainer vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (19:00 Uhr/ARD und Eurosport) in Saint-Étienne. "Am besten wir gewinnen, dann werden wir sehen, wie es weitergeht."