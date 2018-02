Olympia Böhler und Katz am Boden zerstört

"Die Jungs haben ihre Arbeit gemacht, das war eine ordentliche Platzierung. Bei den Frauen müssen wir schauen, dass wir in den nächsten Jahren wieder nach vorne kommen", sagte Langlauf-Chef Andreas Schlütter, der bei den beiden letzten Staffel-Medaillen der deutschen Männer 2002 (Silber) und 2006 (Bronze) noch selbst aktiv mitgewirkt hatte.

Während Norwegen in beiden Staffeln triumphierte und Loipen-Königin Marit Björgen mit ihrem siebten Olympiagold erneut Geschichte schrieb, hat die deutsche Mannschaft nur noch in den Teamsprints am Mittwoch die Chance, die Pyeongchang-Pleite abzuwenden – in den Marathons am Schluss-Wochenende ist eine Medaille unrealistisch. Immerhin: Moral war beiden deutschen Staffeln nicht abzusprechen. Jeweils die Startläufer – Olympia-Neuling Andreas Katz und die so erfahrene Böhler – hatten ihrem Team riesigen Rückstand eingebrockt, die Kollegen sorgten immerhin noch für Schadensbegrenzung. Jeweils rund zwei Minuten Rückstand auf die Sieger sind aber eine kleine Langlauf-Welt.

"Ich bin am Berg nicht hochgekommen. Das ist bescheiden, wenn man eine Staffel so ins Rennen schickt. Das habe ich versaut", sagte der am Boden zerstörte Katz. Schlütter nahm ihn öffentlich aus der Kritik: "Es gibt vier Leute in der Staffel, die Jungs gewinnen und verlieren zusammen."