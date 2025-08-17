Olympia 2026 vor Augen: Eisschnellläufer trainieren auf St. Georgener Roßberg

Im Februar will Eisschnellläufer Hendrik Dombek bei Olympia punkten. Da ist eine gute Vorbereitung ungeheuer wichtig – und genau dafür hat der Profisportler nun St. Georgen entdeckt.
Sprints, Sprünge und Starts – im St. Georgener Roßbergstadion wird an diesem Morgen bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen hart trainiert. Und zwar von Sportlern, deren Spezialgebiet normalerweise in deutlich kühleren Gefilden liegt: Im Wettkampf sind Hendrik Dombek, sein Trainingspartner Dominik Mayrhofer und Nachwuchstalent Hannes Beitlich auf zwei Kufen unterwegs – und das so schnell wie möglich. Nun aber hieß es für die Eisschnellläufer: sommerliches Höhentraining auf dem Roßberg.