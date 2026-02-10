Olympia 2026: „Inspiriert von deinem Mut“ – Promis reagieren auf Posting von Lindsey Vonn

Am späten Montagabend hat sich Lindsey Vonn erstmals nach ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo geäußert. Zahlreiche Sportkollegen und Prominente haben reagiert.

Fast eineinhalb Tage herrschte Unsicherheit, wurde spekuliert, gemutmaßt. Dann sorgte am Montagabend Lindsey Vonn selbst für Klarheit. Bei ihrem kapitalen Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo am Sonntag hat sich die amerikanische Skirennläuferin einen „komplizierten Schienbeinbruch“ zugezogen. Das gab sie auf Instagram bekannt.

Nachdem sie fünf Jahre nach ihren Rücktritt ein Comeback gefeiert und sich in die Form einer Goldfavoritin zurückgearbeitet hatte, trat sie in Cortina trotz eines Kreuzbandrisses an. Dieser habe aber nicht mit dem Sturz zu tun gehabt. Zudem erklärte sie: „Ich bereue nichts. Ich habe es versucht, ich habe geträumt.“ Das Ende sei dann aber nicht wie in einem Märchen gewesen.

Nach dem Posting Vonns, die in einem italienischen Krankenhaus bereits operiert worden ist, haben sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus der Welt des Sports, aber auch andere Prominente geäußert.

Aksel Lund Svindal, norwegischer Olympiasieger, hat Vonn in den vergangenen Monaten gecoacht. Er schrieb: „Champion am Berg, Champion abseits des Berges und auch vom Krankenbett aus.“ Die deutsche Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg schickte drei Herzen in Richtung der früheren Kollegin.

Die Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon schrieb: „LV, ich bin so inspiriert von deinem Mut, sich immer wieder selbst herauszufordern. Du bist ein wahrer Champion und wirst es immer sein.“ Allyson Felix, einst Weltklasse-Leichtathletin und heute Mitglied der IOC-Athletenkommission, meinte: „Für immer eine Inspiration.“ Der italienische Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberini schrieb nur ein Wort: „Respekt.“

Julia Mancuso, Olympiasiegerin und Ex-Teamkollegin Vonns, erklärte: „Danke, dass du allen gezeigt hat, dass das Alter nur eine Zahl und alles möglich ist.“ Sie ergänzte: „Es tut mir so leid, dass es auf diese Art und Weise endete.“ Das US-amerikanische Olympiateam antwortete unter Vonns Posting: „So stolz auf deinen furchtlosen Spirit.“

Der französische Ski-Weltmeister Alexis Pinturault schrieb: „Du hast mehr Menschen inspiriert, als du dir denken kannst. Deine Leidenschaft für diesen Sport ist beeindruckend.“ Und selbst Cacau, der frühere Stürmer des VfB Stuttgart, reagierte auf Instagram: „Legende und eine Inspiration.“

Am Sonntag in Cortina im Starthaus gestanden zu haben, sei ein „unglaubliches Gefühl gewesen, das ich niemals vergessen werde“, schrieb Lindsey Vonn noch. Ob sie noch einmal auf die Rennstrecken zurückkehrt, ließ sie offen. Dass diese Verletzung das endgültige Karriereende bedeutet, liegt aber nahe.