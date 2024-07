Nächster Coup von Tennis-Star Angelique Kerber, das olympische Medaillen-Märchen der 36-Jährigen wird immer realistischer. Die frühere Weltranglistenerste aus Kiel zog am Dienstag bei den Sommerspielen in Paris durch ein 6:4, 6:3 gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada ins Viertelfinale ein.

Damit ist sie nur noch zwei Siege von ihrem nach Rio-Silber 2016 zweiten Olympia-Edelmetall entfernt. Nach Olympia wird für sie dann Schluss sein, Kerber beendet ihre ruhmreiche Karriere.

Lesen Sie auch

Olympia 2024: Wann spielt Angelique Kerber?

In ihrem dritten olympischen Viertelfinale nach 2012 und 2016 trifft Kerber nun auf die Chinesin Zheng Qinwen. Das Match gegen die Weltranglisten-Sechste an diesem Mittwoch, 31. Juli, findet auf dem Court Philippe Chatrier in Paris statt. Dort wird ab 12 Uhr gespielt, das Match von Kerber ist das zweite Spiel an diesem Tag.

Einzel, Damen, Viertelfinale

Angelique Kerber (Kiel) - Zheng Qinwen (CHN)

Vor Kerber macht auf dem größten Platz im Stade Roland Garros ihr Teamkollege Dominik Koepfer den Anfang, der Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic im Achtelfinale herausfordert.

Olympia 2024: Gibt es die nächste Kerber-Überraschung?

Teamchef Rainer Schüttler traut Kerber im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers den nächsten Überraschungssieg zu. „Sie fühlt sich wohl, hat sehr viel Selbstvertrauen gesammelt. Ich glaube, dass sie eine Chance hat“, sagte der Ex-Profi, warnte aber auch vor der Gegnerin Qinwen. Die Chinesin hatte zu Beginn der Saison das Finale der Australian Open erreicht und zuletzt in Palermo auch ein Turnier auf Sand gewonnen.

„Aber“, sagte Schüttler, „sie hatte auch ein sehr langes Match, das wird ihr in den Knochen stecken“. Zheng hatte am Dienstag bei Temperaturen von mehr als 35 Grad in Roland Garros Emma Navarro (USA) in drei Sätzen niedergerungen. Kerber stand sogar zweimal auf dem Court, gegen Leylah Fernandez aus Kanada gewann sie, im Doppel schied sie mit Laura Siegemund aus.

Schüttler ist begeistert von Kerbers Siegeswillen auf ihrer Abschiedstour in Paris. „Das ist jetzt schon eine unglaubliche Geschichte, es ist gigantisch, wie sie sich durchgefightet hat“, sagte Schüttler. Er geht davon aus: Auch gegen Zheng wird Kerber „die Atmosphäre“ wieder genießen.

Olympia 2024: Welche weiteren Tennis-Matches finden am Mittwoch statt?

Neben Kerber ist auch Alexander Zverev im Einsatz und fordert den Australier Alexei Popyrin heraus. Eine Übersicht der Tennis-Matches:

Männer, Einzel, Achtelfinale - Spielbeginn 12.00 Uhr

1. Match: Dominik Koepfer - Novak Djokovic

4. Match: Alexander Zverev - Alexei Popyrin Frauen

Einzel, Viertelfinale - Spielbeginn 13.00 Uhr

1. Match: Angelique Kerber - Zheng Qinwen

2. Match: Dominik Koepfer/Jan-Lennard Struff - Matthew Ebden/John Peers

4. Match: Rafael Nadal/Carlos Alcaraz - Austin Krajicek/Rajeev Ram

Männer, Doppel, Halbfinale - Spielbeginn 13.30 Uhr

1. Match: Kevin Krawietz/Tim Pütz - Tomas Machac/Adam Pavlasek

Frauen, Doppel

Viertelfinale Mixed, Viertelfinale

Ihre Medaillenchancen wahren wollen auch die deutschen Duos Kevin Krawietz/Tim Pütz und Koepfer/Jan-Lennard Struff, die ab 13.30 Uhr nacheinander auf Platz 6 angesetzt sind.

Olympia 2024: Wer überträgt Tennis?

Die ARD überträgt von 7.35 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ ebenfalls um 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23.00 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen