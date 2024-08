Basketball: Wann spielt Deutschland wieder?

1 Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder verlor ihr Halbfinale bei Olympia zwar gegen Frankreich, hat aber trotzdem noch Chancen auf eine Medaille. Foto: IMAGO / Majerus

Nach dem Halbfinal-K.o. geht es für die deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen noch um Bronze. Wann ist das Spiel? Wann das Finale? Wie sieht es bei den Frauen aus?









Deutschland, Frankreich, die USA oder Serbien? Bronze, Silber oder Gold? Welche Basketballteams können sich am Ende welche olympische Medaille umhängen? Und wer geht leer aus? Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert hat gute Chancen bei den olympischen Spielen in Paris eine Medaille zu holen – und das obwohl sie am Donnerstagabend mit 69:73 im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich verlor.