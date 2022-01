1 Die olympischen Ringe sind auf der Spitze des Olympiaturms in Peking zu sehen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa Foto: dpa

Für einige Wintersportler aus der Region hat es gereicht, für andere geht der ganz große Traum nicht in Erfüllung. Am Freitag, 4. Februar, beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking.















Link kopiert

Ein verheißungsvolles Quintett aus dem Südwesten vertritt die deutschen Farben bei den Winterspielen in Peking. Es werden insgesamt 109 Wettkämpfe (52 für Männer, 46 für Frauen und 11 Mixed-Wettbewerbe) in sieben Sportarten und 15 Disziplinen ausgetragen.

Furtwangerin Daniela Maier geht im Skicross an den Start

Daniela Maier (SC Urach) zählt nach ihrem dritten Platz bei den Weltcups im kanadischen Nakiska am 17. Februar auf der Piste des "Genting Resort Secret Garden" zu den Medaillenanwärterinnen. Genau dort, also beim olympischen Testrennen Ende November, 200 Kilometer nördlich von Peking, hatte die Furtwangerin übrigens bei ihrem Comeback nach ihrem Kreuzbandriss auf Anhieb mit Rang sechs die Norm für die Winterspiele geknackt. "Ich will in Peking schlicht meine beste Leistung zeigen", setzt sich die 25-Jährige, die 2018 im südkoreanischen Pyeongchang aufgrund von Knieoperationen nicht ihr Können zeigen konnte, bei ihrem olympischen Debüt nicht unter Druck.

Emma Weiss zählt im Snowboardcross zur Elite

Ski-Kunstspringerin Emma Weiß vom Freestyle-Club Zollernalb hat die Koffer gepackt für die Olympischen Winterspiele. Am 22. Januar feierte sie noch ihren 22. Geburtstag. Die Ski-Freestylerin gehört zur Weltspitze in der Disziplin Freestyle-Aerials. Das Motto der Albstädterin lautet: "Wer das Risiko eingeht, zu weit zu gehen, kann herausfinden, wie weit er gehen kann."

Stephan Leyhe hofft auf Edelmetall im Skispringen

Stephan Leyhe hatte seine Olympia-Nominierung früh sicher und konnte zuletzt an seiner Form feilen. Der 30-jährige Hinterzartener hat sein kleines Leistungsloch – statt in den Top Ten landete er nur noch unter den besten 20 - überwunden. Beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt machte er jüngst einen wichtigen Schritt nach vorne. Der Lokalmatador zeigte mit den Plätzen acht und zehn, dass wieder mit ihm zu rechnen ist. "Das gibt Selbstvertrauen, und ab jetzt geht es nur noch aufwärts", meinte er strahlend. Auch für Olympia rechnet er sich etwas aus, denn "die Schanze ist für alle unbekannt, da werden die Karten neu gemischt".

Ein wiedererstarkter Benedikt Doll im Biathlon

Die Formkurve von Benedikt Doll stieg zuletzt steil an. "Läuferisch bin ich aktuell richtig gut, dadurch kann man auf der Strecke etwas mehr Energie sparen und hat am Schießstand mehr Körner", verdeutlichte der 31-Jährige. Sein Sieg in Antholz war eine große Überraschung. Der Sprint-Weltmeister von 2017 scheint genau zum richtigen Zeitpunkt seine Topform wiedergefunden zu haben und so ist der in Titiseee-Neustadt geborene Schwarzwälder zu einem der großen olympischen Hoffnungsträgern unter den deutschen Biathleten avanciert. Mit der Staffel holte er 2018 eine Bronzemedaille.

Janosch Brugger und die Olympia-Premiere

Der 24-jährige Langläufer der WSG Schluchsee ist erstmals bei den Spielen dabei. Er ist die klare Nummer vier im deutschen Langlaufteam und wird in China vier Rennen laufen. Hoffnungen auf eine Medaille darf sich der Schwarzwälder im Staffelrennen machen.

Bräunlingerin Jana Fischer darf im Snowboardcross mitmischen

Die 22-jährige Snowboardcross-Athletin des SC Löffingen hat sich viel schneller zurückgekämpft als erwartet. "Die ursprüngliche Diagnose war, dass ich nach der Schultereckgelenksprengung so zwölf Wochen lang nicht mehr auf dem Board stehen kann", war Fischer positiv davon überrascht, dass die Genesung so schnell Fortschritte machte. Nach unzähligen Reha- und Krafteinheiten jagte sie im Januar erstmals wieder die Skipisten hinunter. Sie hatte im Allgäu ein Ausscheidungsrennen bestritten, dann ging es Schlag auf Schlag. Nach dem Sieg klingelte das Telefon. "Dann kam vom Deutschen Olympischen Sportbund die offizielle Bestätigung, dass ich in Peking dabei bin", erzählt Fischer, die nun dank einer Quotenregelung die Möglichkeit hat, in China im Einzel- und Teamevent um Medaillen zu kämpfen.