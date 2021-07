1 Alexander Zverev hofft in Tokio auf eine Medaille. Foto: dpa/Charlie Riedel

In unserem Newsblog gibt es Nachrichten, Wissenswertes, Bilder und Videos rund um die Olympischen Spiele in Tokio.

Stuttgart/Tokio - Die Olympischen Sommerspiele finden vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio statt. In unserem Newsblog begleiten wir die Großveranstaltung in Japan multimedial und umfassend. Neben Nachrichten gibt es hier auch Bilder, Videos, Wissenswertes und Neuigkeiten aus den sozialen Medien.