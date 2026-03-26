Oliver Dewes im Interview: Warum der Trainer kürzer treten wollte – und doch in Emmendingen landete

Oliver Dewes und der FC Emmendingen kamen unverhofft zusammen. Warum der Ex-SCL-Trainer er dort trotzdem zusagte und auch verlängerte, hatte für ihn eine Bedingung.
Es war ein unerwarteter Anruf, der Oliver Dewes erstmals nach Emmendingen führte. Nachdem der 55-Jährige bislang – auch beim SC Lahr – sein halbes Leben als Trainer tätig gewesen war, hatte er geplant, kürzerzutreten. „Ich war auf einer Betriebsversammlung der Deutschen Bank“, erinnert sich Dewes im Gespräch mit unserer Redaktion. Hier war er in der Pause von einem Kollegen aus dem Vorstand angesprochen worden, „warum er sich noch nicht gemeldet hatte, da ja jetzt die Stelle beim FC Emmendingen neu zu besetzen sei“ – ein Scherz, wie Dewes vermutete.