Ole Andersen übernimmt: Trainer Michael Bohn muss bei der HSG Willstätt/Hanauerland gehen

Der Coach und die Regionalliga-Handballer gehen nach der Saison getrennte Wege. Grund sind auch zwischenmenschliche Differenzen mit Co Ole Andersen.
WILLSTÄTT. Die an Wendungen bereits enorm angereicherte Spielzeit der HSG Willstätt/Hanauerland wurde am Wochenende um eine weitere Episode fortgeschrieben. Wie Rainer Lusch, Handball-Chef der HSG, am Samstagabend am Rande der Heimpartie gegen den VfL Waiblingen mitteilte, muss Cheftrainer Michael Bohn nach nur einer Saison gemeinsamer Zusammenarbeit schon wieder gehen. Als Hauptgrund nannte Lusch die Vereinsposition. Bohn habe zu wenig auf die jungen Kaderkräfte gesetzt.