Trotz größter Sommerhitze zog das zweite Oldtimertreffen des noch jungen Oldtimerclubs Stetten bombastisch viele Fahrzeugbesitzer und Besucher an.















Haigerloch-Stetten - Da bleibt einem die Spucke weg: wurden bei der Premiere 2019 etwa 150 Oldtimer auf dem Gelände gezählt, dürften es diesmal um die 650 gewesen sein. Woher man das so genau weiß? "Jeder, der mit ein Fahrzeug gekommen war, hat von uns ein Gastgeschenk bekommen", erklärt Yannick Richert vom Oldtimerclub. Das Geschenk war ein beschrifteter Flaschenöffner und eine Parkscheibe – als kleine Erinnerung an dieses zweite Treffen.

Die Besucher und Aussteller kamen vor allem aus dem Zollernalbkreis oder aus den Kreisen Freudenstadt, Reutlingen, Tübingen, Rottweil, Tuttlingen oder Sigmaringen. Unter ihnen befanden sich unter anderem auch Mitglieder der Schlepperfreunde Owingen, der Schlepperfreunde Erlaheim und der Schlepper- und Schwungradfreunde Binsdorf. Die weiteste Anreise hatte vermutlich ein Ehepaar aus Niebüll in Nordfriesland auf sich genommen.

Unter Oldtimern auch viele Youngtimer

Klangvolle Namen wie Zündapp, NSU (eine Quickly, Baujahr 1937 war auf dem Gelände) oder Honda Dax ließen die Herzen von Zweiradfans höher schlagen. Unter den vierrädrigen Raritäten stachen ein blitzender Pontiac aus dem Jahr 1967, ein Trabi, (Baujahr 1986) oder eine Cobra Pilgrim hervor. Wobei sich, so Thomas Richert vom Oldtimerclub, auch viele "Youngtimer" unter den Ausstellungsschätzen befanden.Ein Aussteller aus Riedlingen war mit Militärfahrzeugen nach Stetten gereist. Ein paar Traktorenbesitzer waren schon am Samstag zu dem Treffen angereist. Sie hatten hinter ihre Bulldogs einfach Schäferwagen angehängt und übernachteten in diesen.

Auch Sonnwendfeier gut besucht

Im und rund um das Festzelt hatten sich viele Gäste niedergelassen und genossen das eine oder andere kühle Bier oder stärkten sich mit Maultaschen und Schnitzel mit Pommes. Der Narrenverein Bisingen kredenzte Kaffee und Kuchen.

Bei der Sonnwendfeier am Samstagabend zuvor gab es so genannte "Schlepperburger", diese Veranstaltung wurde vor allem von der einheimischen Bevölkerung gut besucht, und ein DJ heizte die Stimmung zusätzlich an. Der 2018 gegründete und mittlerweile rund 40 Mitglieder zählende Oldtimerclub hatte auf jeden Fall an beiden Tagen alle Hände voll zu tun.

