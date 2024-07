1 Die Oldtimerfreunde besuchten Trigema in Burladingen auf der Schwäbischen Alb. Foto: Mendel

Zu einer Ausfahrt nach Burladingen fanden sich die Oldtimerfreunde Schramberg zusammen. Höhepunkt der Fahrt war nach einer Werksführung ein Austausch mit Seniorchef Wolfgang Grupp.









Die Oldtimerfreunde Schramberg besuchten jüngst die Firma Trigema in Burladingen. Start der Ausfahrt war an der Kreissporthalle in Sulgen. Der Organisator Walter Herter erläuterte die Fahrstrecke und das Tagesprogramm.