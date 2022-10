Fützener Ehepaar beteiligt sich an Wettbewerb am Großglockner

1 Lydia und Robert Tritschler aus Fützen vor ihrem Hanomag R45 aus dem Jahr 1951. Mit ihm hat Robert Tritschler an der Oldtimer-Traktoren-WM am Großglockner teilgenommen. Lydia Tritschler fuhr im Wettbewerb einen Fahr D 160 H, Baujahr 1954. Foto: Bäurer

Ein Abenteuer war für das Ehepaar Robert und Lydia Tritschler aus Fützen ihre Teilnahme an der Oldtimer-Weltmeisterschaft für Traktoren am Großglockner.















Blumberg-Fützen - Robert und Lydia Tritschler aus Fützen haben an der alpinen Oldtimer-Weltmeisterschaft für Traktoren auf dem Großglockner teilgenommen. Mitte September erlebten sie eine ereignisreiche Woche. "Es hat mich interessiert, einmal bei diesem Spektakel dabei zu sein", begründet Robert Tritschler seine Motivation, mitzumachen. So entschloss er sich, sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Lydia für den Wettbewerb am Großglockner in Österreich anzumelden.