11 Spitzenstellung: der Mercedes W 123. Foto: gms/Mercedes-Benz

Noch nie waren in Deutschland so viele Oldtimer zugelassen wie in diesem Jahr. Ein Blick auf die gefragtesten Autoklassiker.









In die Oldtimer-Szene kommt Bewegung. Ausgangspunkt sind meist Garagen, wo in Erwartung der Pfingstfeiertage samt Ferien wieder schwer hantiert wird. Schließlich gilt es, die diversen Auto-Veteranen aus dem Winterschlaf zu holen, Reparaturen zu erledigen, den Wagen aufzupolieren und das Saisonkennzeichen mit dem H anzubringen, also den Historien-Nachweis für Fahrzeuge, die 30 Jahre und älter sind. Anspruch darauf haben nun also auch Autos (sowie Motorräder und Wohnmobile) Baujahr 1994. Und für die heißt es jetzt auch: Start frei für die Oldtimer-Saison 2024.