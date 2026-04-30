Oldtimer, Musik und mehr: Das ist am 1. Mai im Raum Lahr geboten

Zahlreiche Vereine laden am Maifeiertag ein. Wir geben einen Überblick, worauf Ausflügler sich freuen können.

In Sulz zieht der Musikverein am Freitag traditionell mit dem „Maiwecken“ durch die Straßen. Danach, ab 10 Uhr, wird im Festzelt bei der Sulzberghalle gefeiert. Besucher erwartet ein traditioneller 1.-Mai-Hock mit musikalischer Unterhaltung, Bewirtung und einer Ausstellung von Oldtimer-Fahrzeugen. Ab 10 Uhr können alle Oldie-Liebhaber ihr Liebhaberstück bei der Halle abstellen. Für 14 Uhr ist dann eine kleine Ausfahrt der Oldtimer geplant.

Der Musikverein Harmonie Dinglingen richtet am Freitag seinen traditionellen Maihock auf dem Schutterlindenberg aus. Los geht es um 10.30 Uhr, auch hier wird für die Bewirtung gesorgt, verspricht der Verein. Die Mittagszeit wird vom Musikverein Oberweier musikalisch umrahmt.

Der SV Kippenheimweiler lädt am Freitag ab 11 Uhr zu seinem traditionellen Maihock auf dem Sportplatz in Wylert ein. Geboten werden kühle Getränke, Spezialitäten vom Grill sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

In Reichenbach eröffnet der Badverein die Saison im Familienbad mit einem Maihock. Am Freitag ab 11 Uhr warten gekühlte Getränke, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen auf die Besucher.

Der Lahrer Reitverein veranstaltet am Freitag von 14 bis 17 Uhr auf seiner Anlage bei Langenwinkel einen bunten Familientag. Die Besucher dürfen sich auf Ponyreiten, einen Bastelstand und Kinderschminken freuen. Für das leibliche Wohl soll mit Waffeln, Eis, Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränken gesorgt werden.

Der traditionelle Maihock des Lahrer Schwarzwaldvereins – ein beliebter Treffpunkt für Wanderer und Radfahrer – beginnt offiziell um 11 Uhr an der Julius-Kaufmann-Hütte. Eine gemeinsame Wanderung zum Maifest startet um 9 Uhr am Busbahnhof „Schlüssel“; von dort aus sind es acht Kilometer bis zur Hütte, die einen Panoramablick über das Schuttertal und die Burgruine Hohengeroldseck bietet. Neben der geführten Tour ist die Anreise natürlich auch individuell zu Fuß oder mit dem Mountainbike möglich. Oben angekommen, gibt es Grillspezialitäten und kühle Getränke.