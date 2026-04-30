Oldtimer, Musik und mehr: Das ist am 1. Mai im Raum Lahr geboten

Zahlreiche Vereine laden am Maifeiertag ein. Wir geben einen Überblick, worauf Ausflügler sich freuen können.
In Sulz zieht der Musikverein am Freitag traditionell mit dem „Maiwecken“ durch die Straßen. Danach, ab 10 Uhr, wird im Festzelt bei der Sulzberghalle gefeiert. Besucher erwartet ein traditioneller 1.-Mai-Hock mit musikalischer Unterhaltung, Bewirtung und einer Ausstellung von Oldtimer-Fahrzeugen. Ab 10 Uhr können alle Oldie-Liebhaber ihr Liebhaberstück bei der Halle abstellen. Für 14 Uhr ist dann eine kleine Ausfahrt der Oldtimer geplant.