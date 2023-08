Die Deutz-Freunde laden zum zehnten Mal nach Wellendingen ein. Auch wenn die Treffen mit der Zeit größer geworden sind – an einem großen Zirkus haben die Organisatoren trotz vieler Anfragen kein Interesse.

Zum zehnten Mal in zwölf Jahren trafen sich am Freitag die Deutz-Freunde an der Scheune von Armin Klaiber unweit des Wellendinger Industriegebietes Bahnhof. Die Stimmung war wie das Wetter phänomenal und für manchen Besucher wurde es eine lange Nacht – oder eine kurze, je nach Standpunkt.

Wie viele Deutz sind es denn nun?

Armin Klaiber hieß am Freitag anlässlich dieses kleinen Jubiläums die Freunde und Bekannten nicht nur einzeln willkommen, sondern erzählte in einem kurzen Abriß von den Anfängen der Veranstaltung. Ursprünglich in einer Bierlaune auf dem Sportplatz ersonnen, hatten sich 2012 vier Wellendinger gefragt, wie viele Deutz-Traktoren es eigentlich in der Gemeinde gibt, denn immer wieder sei man darauf zu sprechen gekommen, dass der und auch jener einen habe.

Dieses alte Schätzchen ist vermutlich der älteste Traktor beim Treffen der Deutz-Freunde Wellendingen. Damals noch mit Wasserkühlung wurden dann die Nachfolger wegen der einfacheren Handhabung auf Luftkühlung umgestellt. Foto: Riedlinger

So sei die Idee gereift, ein kleines Treffen wie einen Hock zu veranstalten. Jeder habe damals sein eigenes Vesper mitgebracht und über den Tisch hinweg seien dann gerauchte Wurst und Schwarzwurst getauscht worden, führte Armin Klaiber aus. Die ursprünglich drei Kästen Bier hätten dann wohl nicht gereicht, man habe noch zwei weitere geholt, die offensichtlich auch leer geworden sind. Jahr um Jahr ist das Treffen größer und seit einiger Zeit zu einer festen Institution in der Urlaubszeit in Wellendingen geworden.

Geschichten, die heute kaum noch einer kennt

Neben Gästen aus der Nachbarschaft wie Feckenhausen oder Schörzingen habe Armin Klaiber dann auf einmal Anfragen aus dem Oberbayerischen bekommen: „Wir kommen dann mal“. Doch das wollte er nicht und habe diesen Anfragen eine Absage erteilt. „Dann wäre der Zirkus viel zu groß geworden.“ Ihm liegt mehr daran, die Veranstaltung klein und fein zu halten. Obwohl sie heute mit rund 100 Teilnehmern nicht mehr so klein ist.

Viele alte Schätzchen sind beim Treffen der Deutz-Freunde Wellendingen zu bewundern. Foto: Riedlinger

Mehrere nehmen wie Frank Dollinger jedes Jahr den Weg von Stuttgart per Traktor auf sich. „Hierher sollen die Leute kommen, die sich über unsere grünen Traktoren austauschen wollen oder tolle Geschichten aus alten Zeiten erzählen möchten, die heute kaum einer mehr kennt.“ Klaiber zeigt auf einen Rentner, der an einem der Tische sitzt: „Der geht kaum noch aus dem Haus, aber zu uns zum Deutz-Freunde-Treffen kommt er“, strahlt Armin Klaiber.

Manchmal reicht schon der richtige Motor

Neben den grünen Traktoren der Hausmarke sind neben Kramer- oder Wahl-Traktoren, die ebenfalls in der Regel Deutz-Motoren haben, mittlerweile auch einzelne rote Farbtupfer wie ein Porsche-Traktor geduldet. Aber eigentlich sollten die Ankömmlinge schon grün sein. Nicht selten sind sie mehr als 50 Jahre alt – und oft noch immer im täglichen Einsatz. Viele haben Patina angesetzt und werden von ihren Besitzern liebevoll gepflegt. Und so gibt es immer was zu reden, Erfahrungen auszutauschen oder Tipps einzuholen. Und allen Gästen machte dies sichtlich Spaß.