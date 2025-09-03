Oldtimer in Schweigmatt: Wenn die Handy-Fotofunktion auf Hochtouren läuft

Das letzte Old- und Youngtimer-Treffen der Saison in Schopfheim-Schweigmatt fand große Resonanz, die dem Höhenschwimmbad zugute kam.
Benzingespräche und Motorgeplauder: „Meine ist Sechzehn und meine ist Siebzehn“ – gemeint war das Alter der Harleys. Beim letzten „Old- und Youngtimer Treffen“ der Saison ging es am Schweigmatter Höhenschwimmbad erneut um den geliebten fahrbaren Untersatz. Der Erlös aus der Bewirtung durch Frank Uehlin, dem ehemaligen Waldhauschef und Organisator des Treffens, ging direkt in die Kasse des Fördervereins.