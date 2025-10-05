Oldtimer in Nusplingen: Ganz schön was los ist auf dem Berg

Die Hardtfreunde freuten sich über viele Besucher bei ihrem Traktorentreffen.
Der Wind pfiff durchaus herbstlich über die Nusplinger Harthöfe. Mancher Besucher feierte seine besondere Premiere für dieses Jahr: in der Winterjacke. Nichtsdestotrotz kamen etliche hundert Gäste zum Fest auf dem Areal von Schäfer Ralf Braun. Dieser hatte den Hardtfreunden erneut seine Anlage zur Verfügung gestellt. Die vielen Besucher, darunter etliche Radler und Wanderer, fanden Platz in einer geräumigen und vor allem warmen Halle. Die Wetterfesteren setzten sich draußen hin.