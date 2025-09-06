Oldtimer in Fluorn-Winzeln: Spektakuläre Flüge und gekonnte Landungen

Die Modellfluggruppe in Fluorn-Winzeln lud zum Warbirdtreffen ein. Für Staunen sorgten dabei nicht nur zwei ehemalige Deutsche Meister.
Seit bereits 14 Jahren veranstalten die Modellflieger des MFG Schwarzwald ihr so genanntes Warbird- beziehungsweise Oldtimertreffen. Kürzlich war es wieder soweit: Modellbauer und Modellflugpiloten trafen sich auf dem vereinseigenen Modellflugplatz zwischen Fluorn-Winzeln und Hochmössingen. Das Wetter war wechselhaft, und es wehte zeitweise ein strammer Wind. Dennoch wurden immer wieder spektakuläre Flüge und gekonnte Landungen vorgeführt.