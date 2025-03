Oldtimer-Fahrten sind neu dabei: Das hat die Ettenheimer Messe „Drive“ dieses Jahr zu bieten

„Mit Schwung in den Frühling“ heißt es wieder am Sonntag, 23. März, von 12 bis 17 Uhr in Ettenheim. Die Stadt will den Gästen zeigen, was sie zum Start der wärmeren Jahreszeit alles zu bieten hat. Neu dabei sind dieses Jahr Oldtimer-Fahrten in Altdorf.

Die „Drive“ soll den Menschen deutlich machen, dass es Frühling wird, und sie mit Schwung („Drive“) zum Einkaufen bewegen, erklärt Norbert Schneider vom Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim, der die Messe seit vielen Jahren organisiert. Immer am vorletzten Sonntag im März – außer es ist ein Palmsonntag – wird die Messe in Ettenheim organisiert. Sie bietet den verkaufsoffenen Sonntag, Vorführungen für die ganze Familie und Kulinarik sowie den Betrieben und Institutionen Ettenheims eine Plattform, um sich vorzustellen. „Für Groß und Klein gibt es Programm“, betont Viktoria Weber (früher Viktoria Wetzel) von der Geschäftsstelle des Unternehmen Ettenheim, die dieses Jahr Flyer und Plakate für die Messe gestaltet hat.

Messe wächst immer weiter

War die Messe ursprünglich vor allem auf die Innenstadt und das Areal um Blumen Kiesele begrenzt, sind inzwischen die kompletten Radackern, DYNA 5 und Teile des Industriegebiets Altdorf dabei. „Wir zeigen mit der Drive die Vielfalt der ganzen Ettenheimer Betriebe“, erklärt Schneider. Sogar aus dem Elsass kommen regelmäßig Gäste, weshalb das Event auch dort beworben wird.

Wenn es nach Schneider geht, kann die „Drive“ noch weiter wachsen. Die vier Gebiete hätten sich bewährt und die neuen Betriebe die „Drive“ bereichert. „Wir zeigen die Vielfalt der Region. Wir haben alle Bereiche abgedeckt, die Ettenheim und Altdorf zu bieten haben“, erklärt Wirtschaftsförderer Wolfgang Spengler.

Innenstadt

Der Stadt Ettenheim mit ihrem Wirtschaftsförderer ist es erneut gelungen, dass die Puppenparade zur „Drive“ Aufführungen zeigt. So ist am 23. März um 13.30 Uhr und um 15 Uhr „Kasper und die gestohlene Kuckucksuhr“ und um 12.45 Uhr, 14.15 Uhr und 15.45 Uhr „Onil der Drache“ am Rathausplatz zu sehen. Auch die verschiedenen Firmen präsentieren sich in der Innenstadt wieder mit vielen Aktionen: Die AOK bietet ein Gewinnspiel an, bei dem es gilt, einen Buzzer für exakt fünf Sekunden zu drücken – auf die Hundertstel-Sekunde genau. Auch die Allianz wird ein Gewinnspiel anbieten. Beim Stand von Annettes Shop gibt es Luftballontiere für Kinder. Bei Jana Oswalds Nähtraum werden Kaffee und Kuchen sowie ein Mini-Workshop angeboten. Holzdeko Gattenmeyer aus Bayern verkauft Holzfiguren und zeigt Vorführungen mit der Bandsäge. Die Feuerwehr Ettenheim wird um 14 und um 15 Uhr bei Live-Vorführungen am Adlerplatz zeigen, wie eine Rettung aus einem Auto abläuft. Die Geschäfte der Innenstadt werden mit zahlreichen Aktionen auf sich aufmerksam machen. So wird etwa Jutta Schlesinger bei „Traumwäsche“ je nach Wetterlage Glühwein oder Aperol anbieten. Denn bei der Drive gab es schon beides: Sonnenschein und Schnee, weiß Schneider. Zudem wird es ein breites Essensangebot von Waffeln, Kuchen und Kaffee über Crêpes, Flammenkuchen bis hin zu Asiatischem oder Veganem geben.

Radackern

Im Gewerbegebiet Radackern gibt es beim Modehaus Meierfashion Livemusik mit der Band „Just Lucky“, zudem hat das Cosy Café geöffnet. Bei Marko Holzbau gibt es einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen und eine Hüpfburg für die Kinder. Auch viele weitere Geschäfte wie das Radhaus Schulz, die Baugalerie, der Bellin-Campus mit dem „Happy Our Deli“ und die Brillenfabrik haben geöffnet und bieten Aktionen an. Das Hotel Dimas bietet einen Einblick in seine Zimmer sowie die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Beim Rettungszentrum stellt die DRK-Wasserwacht ihre Einsatzfahrzeuge vor. Bei Schwarzwald-Küchen wird es zudem Kochvorführungen geben.

Altdorf

Die Barracuda-Garage war schon in den vergangenen Jahren mit Essensangeboten dabei, dieses Jahr hat sie sich für die „Drive“ aber noch eine besondere Attraktion ausgedacht: Die Besucher können kostenlos Oldtimer-Rundfahrten mitmachen. „Eine tolle Geschichte und definitiv ein interessanter Anziehungspunkt, der die ,Drive’ passend zum Motto Bewegung bereichert“, erklärt Schneider. Zudem lädt Hänsle-Motorradsport zum Saisoneröffnungsfest ein und wird auf diesem Neuheiten präsentieren.

DYNA 5

Im DYN A5 hat Krumm Landtechnik Motorgeräte wieder geöffnet. Kinder können dort bei einer Osterwerkstatt mitmachen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Unternehmen präsentiert sich zudem auch in der Innenstadt am Unteren Tor mit seinen Landmaschinen.

Parkplätze

Der gelbe Schulbus, der in früheren Jahren die Orte der Drive verband, fährt leider nicht mehr. Aber für den Besuch der „Drive“ stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Zu finden sind sie an folgenden Orten: Bahnhofstraße, Am Bahndamm, Auf den Espen, Alleestraße, Schwarzwaldstraße, Stadthalle/August-Ruf-Bildungszentrum, Aldi, DM, Lidl, NKD, Family Center, Kaufland und Bellin-Campus.