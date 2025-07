Zuvor in Hechingen aufgefallen 38-Jähriger nach Einbruchsserie in Tübingen festgenommen

Nach einer Einbruchsserie in Tübingen und Diebstählen in Rottenburg und Sigmaringen wurde ein 38-Jähriger verhaftet. Unter anderem griff er auch Polizisten am Hechinger Bahnhof an.