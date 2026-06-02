Oldtimer am Turm: Am nächsten Sonntag stehen edle Karossen in Schömberg

Freunde historischer Fahrzeuge dürfen sich freuen. In der Nähe des Aussichtsturms sind alte Autos, Motorräder, Lastwagen und Traktoren zu sehen.

Staunen und Fachsimpeln ist am nächsten Sonntag, 7. Juni, in Schömberg angesagt. An diesem Tag gibt es von 11 bis 17 Uhr in der Nähe des Aussichtsturms Himmelsglück das nächste Oldtimertreffen. Zu sehen gibt es alte Autos, Motorräder, Lastwagen und Traktoren. Die Oldtimer-Freunde Bad Liebenzell sind Veranstalter. Sie kooperieren mit der Touristik und Kur in Schömberg.

Präsentiert werden die Fahrzeuge am Aussichtsturm sowie auf den beiden Parkplätzen P1 und P2. Wer seinen Oldtimer am Turm abstellen möchte, darf den Platz nicht vor 17 Uhr wieder verlassen. Darauf macht Heinz Schober, Vorsitzender der Oldtimer-Freunde Bad Liebenzell im Gespräch mit unserer Redaktion aufmerksam. Von 13 bis 17 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm. So tritt der Elvis-Interpret Leno Marques auf. Er war in diesem Jahr schon beim Oldtimertreffen in Bad Liebenzell zu hören. Er fährt mit seinem Oldtimer, einem Cadillac Sedan DeVille, Baujahr 1958, in die Glücksgemeinde. Für Essen und Trinken ist gesorgt. So werden auf dem Parkplatz P2 Krustenbraten, Wurstsalat, rote, weiße und scharfe Würste sowie Heringsbrötchen serviert. Ein Eiswagen ist aufgestellt. Frisch gezapftes Bier, Kaffee und ein großes Kuchenbuffet sind im Angebot. Auf dem Parkplatz P2 gibt es einen Toilettenwagen mit Personalaufsicht. Am Turm ist eine Bewirtung mit Würsten im Brötchen und Getränken.

Rund um den Turm in Schömberg wird einiges geboten sein. Das Oldtimertreffen dort hat inzwischen Tradition. Foto: Günther Wallburg

Zu Gast ist der Priorberger Oldtimer-Stammtisch mit Peter Rauschenberger an der Spitze. Auch der Stammtisch ist mit Oldtimern in Schömberg zu Gast. Es gibt wieder Pokale zu gewinnen.

Gäste werden mit Shuttle-Bus gefahren

Ab 10 Uhr ist ein Shuttle-Bus unterwegs. Er startet am Wellenbad-Areal. Weitere Stationen sind der Parkplatz Edeka Eitel, die Haltestelle am Turm sowie die Parkplätze P1 und P2. Die Fahrgäste bezahlen für den Shuttle. „Die Einnahmen sind für einen guten Zweck“, sagt Schober gegenüber unserer Redaktion. Die Veranstaltungen kommen bei den Besitzern von Oldtimern immer gut an. So waren im vergangenen Jahr in Schömberg 870 Fahrzeuge zu sehen. Beim jüngsten Treffen in Bad Liebenzell waren es fast 800, berichtet Schober.