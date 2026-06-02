Oldtimer am Turm: Am nächsten Sonntag stehen edle Karossen in Schömberg

Freunde historischer Fahrzeuge dürfen sich freuen. In der Nähe des Aussichtsturms sind alte Autos, Motorräder, Lastwagen und Traktoren zu sehen.
Staunen und Fachsimpeln ist am nächsten Sonntag, 7. Juni, in Schömberg angesagt. An diesem Tag gibt es von 11 bis 17 Uhr in der Nähe des Aussichtsturms Himmelsglück das nächste Oldtimertreffen. Zu sehen gibt es alte Autos, Motorräder, Lastwagen und Traktoren. Die Oldtimer-Freunde Bad Liebenzell sind Veranstalter. Sie kooperieren mit der Touristik und Kur in Schömberg.