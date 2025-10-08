Oldiechor Balingen: Zu schmissigen Hits das Tanzbein schwingen

Gute Laune, kultige Songs und beschwingte Tanzschritte: Der Balinger Oldiechor und die Band „Can’t beat“ machten den Herbstabend in der Stadthalle zum stimmungsvollen Musikfest.
So richtig gute Laune verströmen und diesen grauen Herbstabend schön bunt färben, das schafft der Oldiechor beim Tanzball in der Stadthalle vom ersten Ton an. Die Zutaten sind: sichtbar Spaß haben am vierstimmigen Gesang, viel lalala und hm-m-m, yippie-yay-yay, rhythmisch klatschen, yeah, und dabei Erinnerungen wecken an die guten alten Rockzeiten. Mit Abba zum Beispiel, den Beatles, Beach Boys, Neil Diamond bis hin zu Ed Sheeran und seinen Schmusesong „Perfect“. Man erwischt sich beim mitsummen weil Text fehlt, aber zumindest beim Refrains mitsingen: Ob-La-Di, Ob-La-Da, Super Trouper, Sloop John B., oder „You Raise Me Up“, den irischen Volk Song, der vielfach in 50 Sprachen gecovert wurde und wird.