Oldie-Verein in Sulz Drei Garagen voller Feuerwehr-Schätze

"Verein zur Unterhaltung alter Feuerwehrfahrzeuge und Geräte Sulz", so lautet der offizielle Titel. Langweilig? Ganz und gar nicht. In drei Garagen verstecken sich wahre Oldtimer-Schätze. Vorsitzender Thomas Burt und sein Stellvertreter Ralf Kopp präsentieren sie. Mehr lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.