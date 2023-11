Oldie-Night in der Festhalle TSV Laufen und „Trio Infernale“ toppen Gottschalks Wetten-dass-Finale

die Gäste des TSV Laufen/Eyach am Samstag einen schöneren Abend hatten als jene, die vor dem heimischen Fernseher geblieben sind? Das „Trio Infernale“ – einmal mehr zu fünft auf der Bühne – und der Abend voller schöner alter Lieblingslieder hat in Laufen inzwischen so viele Fans, „dass wir nach zehn Tagen ausverkauft waren – wir mussten gar keine Werbung mehr machen“, freuten sich TSV-Vorsitzender Markus Heichen und Tobias Dannecker, Vorsitzender für Kommunikation. Frontmann Juan Garcia, Bassist Otto Hoppe, Frank Schlawinsky am Keyboard, Simon Steigmeyer an der Gitarre und Schlagzeuger Matthias Blaich spielten all die Songs, bei denen es niemanden mehr auf den Stühlen hält – von „Moviestar“ über Howard-Carpendale-Hits und Rock-Klassiker wie „Runaway“ bis zum Flippers-Medley und neueren Hits von Ed Sheeran und Helene Fischer. Die Tanzfläche war jede Minute voll – und das, obwohl das TSV-Team eine schöne Bar eingerichtet hatte und die Gäste den Abend auch Cocktails schlürfend gut hinter sich hätten bringen können. Aber mal wieder wunderbar schwofen – das genossen sie ausgiebig. 27.11.2023 - 07:00 Uhr