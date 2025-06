Oldenburg: Tödliche Polizeischüsse: Tatort wird für 3D-Modell vermessen

1 Für die Ermittlungen zu den tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz wird der Tatort in Oldenburg dreidimensional vermessen. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Der gewaltsame Tod des 21-jährigen Lorenz durch Polizeischüsse in Oldenburg schockte viele Menschen. Zur Aufklärung wird der Tatort in der Innenstadt nun auch digital rekonstruiert.







Oldenburg - Für die Ermittlungen zu den tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz wird der Tatort in Oldenburg dreidimensional vermessen. Am Ort des Geschehens in der Innenstadt werde ein 3D-Laserscanner eingesetzt, teilte die Polizei. Damit könne der betroffene Bereich am Sonntag millimetergenau ausgemessen werden, um eine maßstabsgetreue digitale Rekonstruktion zu erstellen.