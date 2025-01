Olaf Scholz kommt nach Calw: So bereitet sich die Polizei auf den Besuch des Bundeskanzlers vor

So bereitet sich die Polizei auf den Besuch des Bundeskanzlers vor

1 Olaf Scholz kommt nach Calw. Foto: dpa/Michael Kappeler

Am 7. Februar ist Olaf Scholz zu Gast in der Hesse-Stadt. Zeit für Selfies mit dem Kanzler soll es im Rahmen der Veranstaltung in der Calwer Aula auch geben. Kein Wunder, dass die Polizei hier vor Herausforderungen steht.









Olaf Scholz ist zurück: Nach nur rund elf Monaten besucht der Bundeskanzler am 7. Februar bereits zum zweiten Mal die Hesse-Stadt. Doch anders als noch 2024 kommt er dieses Mal nicht nur als Kanzler, sondern auch als SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am 23. Februar in den Südwesten.