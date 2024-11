Olaf Scholz bei Caren Miosga: „Ich bin cooler als Merz“

1 Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im TV-Interview unter anderem über die Terminierung der Vertrauensfrage. Foto: dpa/Carsten Koall

Der Kanzler überrascht im ARD-Talk: Vertrauensfrage ist vor Weihnachten möglich, es gibt keine Verknüpfung des Termins mit offenen Gesetzesvorhaben. Mit Putin will er telefonieren.









Link kopiert



Mit einiger Spannung war das Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Caren Miosga am Sonntagabend in der ARD erwartet worden, vor allem wegen der Frage nach dem umstrittenen Termin für die Vertrauensfrage. Und da wartete der Gast mit einer ersten Überraschung auf: Formal sei er es als Kanzler, der den Termin der Vertrauensfrage festlegen könne, aber wenn sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz in der Sache des Termins einigten, „dann werde ich mich daran orientieren“.