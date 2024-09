Oktoberfest: Wiesn-Wirte starten Initiative für mehr Nachhaltigkeit

1 Wirte wollen die Chancen zu mehr Ökoprodukten - etwa Bio-Hendl - auf dem Oktoberfest prüfen. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zu wenig Bio - das ist seit Jahren der Vorwurf an die Gastronomie auf dem Münchner Oktoberfest. Nun starten die Wirte erneut eine Initiative, um das Image des Fests in Sachen Ökologie aufzupolieren.









München - Die Wiesnwirte gehen weitere Schritte für mehr Bio-Produkte auf dem Oktoberfest. Sie vereinbarten eine entsprechende Kooperation mit bayerischen Ökolandbauern. Im ersten Jahr liege der Fokus auf einer gründlichen Analyse, um festzustellen, welche Maßnahmen in welchem Zelt machbar und sinnvoll seien, teilten die Wirte in München mit. In den Folgejahren sollen dann mehr Bio-Produkte von Gemüse, Reis, Spätzle bis hin zu Süßwaren, Käse, Milch und Fleisch angeboten werden.