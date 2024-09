Oktoberfest in Onstmettingen

1 Mit zünftiger Musik heizte die „Volksmusik Talgang Nord“ den Besuchern des Oktoberfestes ein. Foto: Schweizer

Allerbeste und ausgelassene Stimmung herrschte beim „Auschmettinger Oktoberfest“ des Musikvereins Onstmettingen. Zünftig in Dirndl und Lederhose gekleidet feierten die zahlreichen Gäste. Die Veranstalter waren mit der Resonanz zufrieden.









Link kopiert



Endlich wieder richtig Party und ein zünftiges Oktoberfest feiern, dazu braucht man nicht unbedingt auf Münchens berühmte Wiesn oder auf den Cannstatter Wasen gehen. Beste Stimmung herrschte am Samstag auch in der Nähe, so beim Musikverein Onstmettingen.