1 Zünftig geht’s zu beim Oktoberfest in Hardt. Die Besucher hält es nicht lange auf den Sitzbänken. Foto: Ziechaus

Kaum bläst der Oktober seinen feuchten Atem übers Land, da schlüpfen in Hardt gestandene Schwarzwälder in die knackige Krachlederne und die feschen Madl streifen ihre Dirndl über und feiern in der geschmückten Arthur-Bantle-Halle den Herbst.















Hardt - Beim inzwischen neunten Oktoberfest des FC Hardt hat die bayerisch gewandete "Concordia" den "Bayerischen Defiliermarsch" geblasen und setzte danach den "Bozner Bergsteigermarsch" obendrauf. Mit dem Aufstehen der alpenländisch bunt gekleideten Musiker auf der Bühne führt die "Polka ins Glück", nur gesteigert von der "Polka mit Herz". Natürlich gelobte das begeistert mitsingende Publikum dem "Land Tirol" die Treue und lebte auch die "Böhmische Liebe" voller Freude aus.

Bei den ersten Takten der "Zwei Hofemer" stehen die Mädels längst auf den Bänken und an den langen Tischreihen wogen die Schunkelrunden. In Dirndl tanzten die Teenies der "No Names" von der Katzenzunft und waren beim Anblick himmelblauer Augen "dem Himmel immer wieder nah". Aus der Welt da oben wich an diesem Abend wohl niemand mehr und schwebte wohl weiterhin auf Wolken. Dazu verteilten die "Hofemer" rote Rosen und versprachen das Paradies, nachdem das Ballett der "Next Generation" hoch gesprungen war.